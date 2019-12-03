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​Неизвестный предупредил о готовящемся теракте в суде Никополя, где в 2017 году взорвали гранату

Сотрудники суда обратились к правоохранителям.

​Неизвестный предупредил о готовящемся теракте в суде Никополя, где в 2017 году взорвали гранату
Фото: goodvin.info

Судьи Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области сообщили, что 30 ноября в суд позвонил неизвестный, который заявил о запланированном на 4 декабря террористическом акте.

Об этом сообщает "Судебная власть".

"Согласно информации правоохранительных органов на горячую линию от неизвестного лица 30 ноября 2019 поступило сообщение о запланированном на 4 декабря 2019 террористическом акте в помещении суда, который будет рассматривать уголовное дело по ч.1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), пунктами 1, 12 ч.2. ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Судьи напомнили, что в 2017 году после объявления перерыва в заседании по этому же делу в суде произошел взрыв.

"Сейчас происходят повторные попытки совершить действия, опасные для жизни и здоровья не только судей, работников суда, но и других людей, посещающих суд. Указанные действия могут привести к повреждению имущества или нанести иные тяжкие последствия с целью нарушения общественной безопасности и устрашения. Судьи считают, что такие действия неизвестных лиц является препятствием осуществлению правосудия на определенных законом основаниях, давлением на судей путем угроз и противоправным влиянием", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что угрозы и попытки совершить расправу над судьями суда и их близкими родственниками приобрели системный и откровенный характер как при рассмотрении дел, так и по результатам их рассмотрения. Судьи считают, что такие действия  представляют опасность для жизни и здоровья неопределенного количества людей, связанные с их профессиональной деятельностью и содержат состав преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому они обратились с соответствующим заявлением в Национальную полицию.

Напомним, 30 ноября 2017 года в здании городского суда Никополя Днепропетровской области произошел взрыв - отец достал две гранаты и попытался взорвать убийц своего сына. В результате от взрыва мужчина погиб на месте, а позже в больнице скончался один из обвиняемых. Также осколочные ранения получили два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо.

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