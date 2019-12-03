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Кличко потроллил "государство в смартфоне" Зеленского

Кличко представил отчет о работе столичной администрации в 2019 году.

Мэр Киева Виталий Кличко подшутил над "государством в смартфоне" Владимира Зеленского во время представления отчета о работе столичной администрации в 2019 году. 

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: lb.ua

"Если власть только разрабатывает «государство в смартфоне», то Киев разрабатывает цифровую инфраструктуру на протяжении последних четырёх лет", - отметил Кличко.

Мэр привёл примеры открытого бюджета, записи в детсады, электронной очереди в поликлиники, камер видеонаблюдения и единого электронного билета. Кличко также подчеркнул, что подозреваемых в нападении на бизнесмена Вячеслава Соболева задержали благодаря камерам наблюдения. 

Во время представления отчета Кличко рассказал, что финансирование образовательной сферы возросло за пять лет в три раза, а в 2019 году было реконструировано 8 школ и 27 садиков.

Напомним, 23иноября сообщалось, что с 2020 года Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро на развитие электронного управления. В министерстве по вопросам цифровой трансформации создали "Цифровой спецназ" для мониторинга и анализа закупок в IT.

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