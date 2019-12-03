Вятрович стал депутатом и вступил во фракцию "Европейской солидарности"

Бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во вторник зачитал присягу народного депутата Украины, после чего вступил во фракцию "Европейской солидарности".

О его решении объявил спикер Дмитрий Разумков.

Вятрович был директором Украинского института нацпамяти с марта 2014 года по сентябрь 2019 года. В 2008-2010 годах он возглавлял архив СБУ.

На внеочередных выборах в Раду Вятрович присоединился к партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и шел по списку партии под номером 25. После выборов, в июне, Вятрович говорил, что его могут уволить из-за его критической позиции в отношении новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко.

Ее место в Раде должна была занять Наталья Бойко, которая была 24-м номером в партийном списке. Она отказалась от мандата в пользу экс-главы института Нацпамяти Владимира Вятровича.