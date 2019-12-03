​Зеленский: к Путину доверия нет, но разговоры с ним были продуктивными

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет доверия ни к президенту Владимира Путину, ни другим политикам.

Об этом он сказал в интервью Time, отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину, с которым ему предстоит участвовать в нормандских переговорах.

"Я никому не доверяю. Скажу честно. Политика - не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Все в математике было ясно для меня. Можно решить уравнение с переменной, с одной переменной. А здесь сплошные переменные, в том числе политики в нашей стране. Я не знаю этих людей. Я не могу понять, из какого теста они сделаны. Вот почему я думаю, что никто не может ни к кому иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы", - сказал он.

В то же время он признал, что его телефонные разговоры с Путиным были продуктивными.

"У нас было три телефонных разговора с президентом России. Я думаю, что они были продуктивными. Мы вернули наших моряков [в ходе обмена удерживаемыми лицами]. Мы вернули наших ребят, которые попали за решетку при трагических обстоятельствах, наших политзаключенных. Это очень важно", - сказал Зеленский.

Напомним, что 26 ноября в Европарламенте украинский режиссер Олег Сенцов призвал политиков не верить Путину и не договариваться с ним в обход Украины.

Президент Украины встретится с Путиным 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже.