Зеленский: я не соглашусь на войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если саммит "нормандской четвёрки" не даст показательных результатов, он все равно не согласиться на официальный статус войны на Донбассе. Об этом Зеленский рассказал в интервью Time.

"Смотри, мы здесь дома. Это часть нашей земли, которая была забрана. Я не соглашусь на войну на Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: «Давайте пойдем сражаться и победим!» Но по какой цене? Какова цена? Это другая история жизни и земли. И я не буду этого делать".

При этом президент подчеркнул, что если такой формат не удовлетворит общество, то придет новый лидер, который исполнит эти требования.

"Но я никогда не пойду на это, потому что моя жизненная позиция - быть человеком превыше всего. И я не могу отправить их туда. Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а затем начнется тотальная война, тотальная война на Украине, а затем и по всей Европе", - добавил он.