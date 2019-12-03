Боевики пять раз обстреляли позиции ООС

Вооруженные формирования РФ за прошлые сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по украинским укреплениям из стрелкового оружия возле Луганского.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": неподалеку от Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия; возле Лебединского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«За прошлые сутки ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в утренней сводке.

Напомним, общее количество гражданского населения, пострадавшего от взрывоопасных предметов с начала боевых действий на Донбассе, составляет более тысячи человек. От мин погибло 300 гражданских, из которых 27 детей.

По предварительной оценке, площадь районов, загрязненных минами и взрывоопасными предметами составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольных территорий и ориентировочно 9 тыс. кв. км оккупированных территорий.