Тренировка проводилась в соответствии со стандартами НАТО.

Ракетный катер Военно-морских сил Украины P153 "Прилуки" провел учения с французским корветом Commandant Birot.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

Совместная тренировка типа PASSEX с участием украинского ракетного и корвета ВМС Франции состоялась 1 декабря в акватории Черного моря.

Фото: mil.gov.ua

Во время выполнения совместных маневров в открытом море корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе группы кораблей.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

В мероприятии также приняли участие курсанты института ВМС НУ "ОМА".

Напомним, в мае ракетный катер "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем.