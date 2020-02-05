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Япония впервые примет участие в морских военных учениях See Breeze в Украине

Глава Минобороны Загороднюк провел встречу с гендиректором одного из департаментов командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии Джиро Хироэ.

Япония впервые примет участие в морских военных учениях See Breeze в Украине
Фото: mil.gov.ua

Силы самообороны Японии впервые примут участие в военных учениях See Breeze 2020, которые в этом году пройдут в Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

В среду, 5 февраля, состоялась встреча министра обороны Андрея Загороднюка с генеральным директором одного из департаментов командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии Джиро Хироэ.

В ходе встречи стороны договорились об участии японских военнослужащих в учениях See Breeze 2020 в этом году. В оборонном ведомстве подчеркнули, что участие Японии в учениях станет важным фактором для военного сотрудничества между странами.

Отмечается, что замминистра обороны Алина Фролова рассказала иностранным представителям о ходе операции Объединенных сил на Донбассе.

"Также японскую делегацию проинформировали о милитаризации оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова, а также о дестабилизирующие действия, которые совершает эта страна в Азово Черноморском регионе", - сообщили в Минобороны.

Напомним,  в прошлом году Россия под видом учений перекрыла четверть Черного моря. Кроме того, в июле на учениях

 "Си Бриз-2019" российский корабль зашел в закрытый район проведения стрельб и сделал вид, что "имеет проблемы со связью".

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