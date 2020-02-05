С начала суток боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов: рядом с пгт Новотроицкое, с.Широкино, г.Марьинка и поселком Пески.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": возле с.Орехово и г.Счастье.

Напомним, сегодня глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон посетил контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".