Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Украинские военнослужащие не пострадали.

С начала суток боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов: рядом с пгт Новотроицкое, с.Широкино, г.Марьинка и поселком Пески.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": возле с.Орехово и г.Счастье.

Напомним, сегодня глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон посетил контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также