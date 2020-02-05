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СБУ разоблачила мошенническую схему в КГГА на 4 миллиона гривен

Чиновники незаконно запатентовали программный комплекс "Кадастр". 

СБУ разоблачила мошенническую схему в КГГА на 4 миллиона гривен
Фото: СБУ

СБУ прекратила многомиллионную мошенническую схему чиновников КГГА, связанную с незаконным патентом. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«В 2008 году по заказу Киевской горгосадминистрации коммунальное предприятие «Киевский институт земельных отношений» создало автоматизированную систему программного комплекса «Кадастр». Вместе с тем бывший заместитель директора Департамента земельных ресурсов КГГА и экс-начальник отдела прикладного программного обеспечения предприятия-разработчика незаконно зарегистрировали на себя исключительное право на программный продукт», - сказано в сообщении.

Благодаря этой схеме, чиновники незаконно получали авторское вознаграждение в размере 5% от прибыли, которая должна поступать на счета коммунального предприятия, разработавшего на самом деле этот программный комплекс. За 10 лет злоумышленники нанесли местной громаде убытки на 4,3 миллиона гривен.

Установлено, что все это время расходы на обслуживание и совершенствование комплекса шли из бюджета столицы.

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам объявлено одозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) УК Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала двух подозреваемых за "продажу" должности начальника колонии за $20 тыс.

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