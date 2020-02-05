Министерство внутренних дел совместно с Международной организацией по миграции при финансировании Европейского Союза проводит просветительскую кампанию об опасности хранения оружия и боеприпасов "Не храни - сдавай!".
Об этом сообщается на сайте МВД.
Кампания призвана побудить людей, которые незаконно хранят оружие, добровольно его сдать в Национальную полицию.
В МВД напоминают, что ст.263 Уголовного кодекса предусматривает наказание за незаконное хранение оружия. Однако, п.3 данной статьи освобождает от ответственности тех, кто сдает оружие правоохранителям.
"Процедура сдачи нелегального оружия простая и прозрачная, граждане не обязаны рассказывать, откуда оно у них", - отметили в министерстве.
Отмечается, что количество нелегального оружия и боеприпасов на руках у граждан увеличилось после начала войны на Донбассе. Почти каждый день, даже в регионах, удаленных от зоны конфликта, совершаются преступления и происходят несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с оружием. Также огромную опасность для мирного населения составляют боеприпасы - "трофеи", которые привозят из зоны боевых действий.
"Не ждите, пока ваше незарегистрированное оружие или боеприпасы обернутся против вас или ваших родных. Отнесите их прямо сейчас в любое отделение полиции. Закон освобождает от ответственности тех, кто сдает оружие добровольно!", - подчеркнули в МВД.
Напомним, МВД ежегодно проводит месячник добровольной сдачи оружия.