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МВД запустило просветительскую кампанию об опасности хранения оружия

Закон освобождает от ответственности тех, кто сдает оружие добровольно.

МВД запустило просветительскую кампанию об опасности хранения оружия
Архивное фото
Фото: ssu.gov.ua

Министерство внутренних дел совместно с Международной организацией по миграции при финансировании Европейского Союза проводит просветительскую кампанию об опасности хранения оружия и боеприпасов "Не храни - сдавай!".

Об этом сообщается на сайте МВД.

Кампания призвана побудить людей, которые незаконно хранят оружие, добровольно его сдать в Национальную полицию.

В МВД напоминают, что ст.263 Уголовного кодекса предусматривает наказание за незаконное хранение оружия. Однако, п.3 данной статьи освобождает от ответственности тех, кто сдает оружие правоохранителям.

"Процедура сдачи нелегального оружия простая и прозрачная, граждане не обязаны рассказывать, откуда оно у них", - отметили в министерстве.

Фото: mvs.gov.ua

Отмечается, что количество нелегального оружия и боеприпасов на руках у граждан увеличилось после начала войны на Донбассе. Почти каждый день, даже в регионах, удаленных от зоны конфликта, совершаются преступления и происходят несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с оружием. Также огромную опасность для мирного населения составляют боеприпасы - "трофеи", которые привозят из зоны боевых действий.

Фото: mvs.gov.ua

"Не ждите, пока ваше незарегистрированное оружие или боеприпасы обернутся против вас или ваших родных. Отнесите их прямо сейчас в любое отделение полиции. Закон освобождает от ответственности тех, кто сдает оружие добровольно!", - подчеркнули в МВД.

Напомним, МВД ежегодно проводит месячник добровольной сдачи оружия.

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