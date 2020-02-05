ПЦУ приняла решение по Филарету
ПЦУ приняла решение по Филарету
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Лукашенко рассказал, куда "исчезли" директора всех сахарных заводов Беларуси
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
ГлавнаяОбществоЖизнь

Якутский шаман, ходивший "изгонять Путина", пожаловался в ЕСПЧ

Двое его соратников также обратились в Европейский суд по правам человека.

Якутский шаман, ходивший "изгонять Путина", пожаловался в ЕСПЧ
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

Якутский шаман Александр Габышев направил жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении его прав во время незаконного задержания в декабре 2019 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сообщил Прянишников.

Его спутники Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев также обратились в ЕСПЧ. 

Напомним, Габышев прошел около 3 тыс. км из 8 тыс. и привлек множество последователей в Якутии, Бурятии и других областях. В ночь на 19 сентября 2019 года его задержали на трассе "Байкал" силовики в масках с оружием и отправили обратно в Якутию, а 20 сентября - поместили в психоневрологический диспансер. 

По итогам экспертизы Габышева признали невменяемым. Сообщалось, что ему проведут диагностику, которая "основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни".

21 сентября Габышева отпустили под подписку о невыезде, а 22 сентября в РФ задержали его четверых сторонников. Позже в отношении него также возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). По этому делу Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Свой второй поход в Москву Габышев начал 8 декабря, однако 10 декабря его снова задержали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также