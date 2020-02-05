Якутский шаман, ходивший "изгонять Путина", пожаловался в ЕСПЧ

Двое его соратников также обратились в Европейский суд по правам человека.

Якутский шаман Александр Габышев направил жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении его прав во время незаконного задержания в декабре 2019 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сообщил Прянишников.

Его спутники Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев также обратились в ЕСПЧ.

Напомним, Габышев прошел около 3 тыс. км из 8 тыс. и привлек множество последователей в Якутии, Бурятии и других областях. В ночь на 19 сентября 2019 года его задержали на трассе "Байкал" силовики в масках с оружием и отправили обратно в Якутию, а 20 сентября - поместили в психоневрологический диспансер.

По итогам экспертизы Габышева признали невменяемым. Сообщалось, что ему проведут диагностику, которая "основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни".

21 сентября Габышева отпустили под подписку о невыезде, а 22 сентября в РФ задержали его четверых сторонников. Позже в отношении него также возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). По этому делу Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Свой второй поход в Москву Габышев начал 8 декабря, однако 10 декабря его снова задержали.