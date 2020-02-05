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Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине

В этих странах вдвое увеличили срок пребывания без виз. 

Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине
Фото: znaj.ua

Для украинцев вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине. Об этом в телеграме написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз", - отметил премьер. 

Это утверждено соответствующими протоколами между Кабмином и правительствами этих стран. Ранее украинцы могли находиться без на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение 1 года.

Напомним, в сентябре Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами. В течение пяти лет список стран с безвизовым режимом вырастет за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

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