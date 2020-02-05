Львовяне вызвали медицинских работников к соседям, которые вернулись из Китая из-за того, что заподозрили у них "уханский" коронавирус.

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта 2" Игорь Зинкевич.

По его словам, вызов о больных, которые недавно вернулись из Китая, поступил от жителей ул. Насыпной.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Как видно из фотографии, сделанной случайным свидетелем и опубликованной Игорем Зинкевичем в фейсбуке, чтобы уберечься от опасного вируса, медики прибыли на вызов в спецкостюмах, водитель "скорой" - в маске. Однако медики в квартиру не попала, ведь никого не было дома. Поэтому подтвердить или опровергнуть информацию о коронавирусе так и не удалось.

"Сами же медики считают, что это фейковая информация от доброжелательных соседей или друзей, которые вызвали бригаду", - добавил Игорь Зинкевич. Он напомнил, что за недостоверную информацию для вызова специальных служб предусмотрено наказание.

Как сообщалось, 2 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира из-за подозрения на заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Они были госпитализированы в в Александровскую больницу. По результатам исследований им установлен диагноз ОРВИ. Также отклонено подозрение еще у трех вернувшихся из Китая лиц. Им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

В конце января во Львове госпитализировали прибывшего из Китая студента. Подозрение на коронавирус у него не подтвердилось.