Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 4 февраля выполнила последний рейс по маршруту Санья - Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем в связи с распространением коронавируса.

Пресс-служба МАУ сообщает, что рейсом PS7878 в Киев из китайского города Санья прилетели 203 украинца.

Сразу после прибытия рейса в аэропорт "Борисполь" врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будут утилизированы.

После вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 пассажиров.

Накануне у прибывших из Китая пассажиров с ОРВИ не подтвердили подозрение на коронавирус. Также отклонено подозрение еще у трех вернувшихся из Китая лиц. Им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".