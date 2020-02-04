Коронавирус добрался до Бельгии

В Бельгии зафиксировали первый случай заражения "уханским" коронавирусом. Об этом сообщил ресурс The Brussels Times.

Вирус зафиксирован у человека, которого эвакуировали из города Ухань. Всего 2 февраля из Ухани эвакуировали девять человек. Всех бельгийцев отправили на карантин на две недели в военный госпиталь города Недер-овер-Хембек.

При этом пациент, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, хорошо себя чувствовал, а симптомов заболевания у него не было. У других восьмерых человек коронавирус не обнаружен.

Напомним, сегодня сообщалось, что в специальном административном районе Китая Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса. Речь идет о 39-летнем мужчине, который 21 января отправился на скоростном поезде в Ухань и вернулся в Гонконг спустя два дня.

Это уже второй смертельный случай за пределами материкового Китая. Первый произошел на Филиппинах 1 февраля - там скончался 44-летний мужчина, также побывавший в Ухане.