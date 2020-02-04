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В Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса

Общее число жертв заболевания превысило 420 человек.

В Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В специальном административном районе Китая Гонконге скончался пациент, заразившийся коронавирусом. Речь идет о 39-летнем мужчине, который 21 января отправился на скоростном поезде в Ухань и вернулся в Гонконг спустя два дня.

Об этом сообщает Reuters.

Это уже второй смертельный случай за пределами материкового Китая. Первый произошел на Филиппинах 1 февраля - там скончался 44-летний мужчина, также побывавший в Ухане.

Общее число погибших по состоянию на утро 4 февраля достигло 427 человек.

Количество подтвержденных случаев заражения - больше 20,6 тысяч.

Выздоровели 667 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Пекин согласился принять помощь США для борьбы с коронавирусом - в ближайшее время в Китай прибудут американские специалисты.

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