Перед посадкой лайнер кружил более 4 часов, чтобы сжечь топливо.

Boeing 767 авиакомпании Air Canada с 128 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида из-за технических неполадок.

Причиной стала сломанная во время взлета часть шасси, которая попала в двигатель, сообщает El Mundo.

Борт запросил место для экстренной посадки примерно через 30 минут после взлета.

Главный профсоюз летчиков Испании, SEPLA, сообщил, что во время взлета самолет лишился части шасси. Лайнер более четырех часов летал по кругу, чтобы сжечь топливо перед посадкой.

Air Canada указала, что Boeing 767-300, выполняющий рейс AC837 между Мадридом и Торонто, был спроектирован для работы на одном двигателе и что пилоты были "полностью подготовлены" для такой чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что указанный самолет находится в эксплуатации более 30 лет, тогда как средний срок для самолета с такими характеристиками составляет 25 лет. Свой первый полет лайнер совершил 31 марта 1989 года в компании Canadian Airlines, в 1997 году продолжил работу в авиакомпании Varig, где экслуатировался восемь лет. В октябре 2005 года этот Boeing начал эксплуатироваться Air Canada.