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Российская фирма через суд требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро

Предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года.

Российская фирма через суд требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро
Марин Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Российское АО "Авиазапчасть" через суд требует вернуть кредит, который ультраправая французская партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила в Первом чешско-российском банке.

Об этом сообщает портал "Открытые медиа".

Отмечается, что "Авиазапчасть" обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о возврате 639,7 млн рублей долга. Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года.

Известно также, что суд направил партии Ле Пен извещение о деле, принятом к производству. Речь идёт о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Из-за этого Ле Пен раскритиковали за слишком тесные связи с Россией.

В 2016 году Центробанк лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а потом - к компании "Авиазапчасть".

Напомним, в 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке. Она пояснила, что французские банки отказались кредитовать ее президентскую кампанию.

Также сообщалось, что перед выборами Ле Пен получала деньги от российских бизнесменов, которые также имеют влияние и в Украине.

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