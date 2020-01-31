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Суд повторно заблокировал приватизацию "Центрэнерго"

Глава ФГИ прогнозировал продажу компании в 2021 году.

Суд повторно заблокировал приватизацию "Центрэнерго"
Фото: Факты

Хозяйственный суд города Киев запретил Фонду государственного имущества продолжать процесс продажи компании "Центрэнерго".

Соответствующее решение от 23 января 2020 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Удовлетворить заявление "Укрдонинвест" об обеспечении иска. Принять меры по обеспечению иска ООО "Укрдонинвест" к ФГИ путем запрета ФГИ совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года", – отмечено в тексте решения суда.

21 января в ФГИ сообщили, что начали готовить процедуру приватизации "Центрэнерго", в частности отбор инвестиционного советника для приватизации.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявлял, что "Центрэнерго" находится в приоритете Кабмина по "большой" приватизации. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Центрэнерго" в 2021 году.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.

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