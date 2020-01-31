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"Возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше", - Верланов о результатах возмещения НДС в 2019 году

По результатам 2019 года налогоплательщикам возместили на 20,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

"Возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше", - Верланов о результатах возмещения НДС в 2019 году
Фото: пресс-служба

Государственная налоговая служба повышает ритмичность и полноту возмещения налога на добавленную стоимость. Так, по результатам 2019 года налогоплательщикам возместили 151,9 млрд грн НДС. Это на 15,4%, или на 20,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-служба ГНС.

В Государственной налоговой службе также подчеркнули, что если в 2018 году было возмещено лишь 89,9% от заявленных 146, 4 млрд грн, то в 2019 году - до 99,4% от 152,8 млрд грн.

 

«Мы не стоим на месте, постоянно улучшаем качество администрирования и аналитической работы. Благодаря этому с каждым днем возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше, а значит - предприятия реального сектора начинают получать возмещение ритмично и в полном объеме», - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

«Для нас изрядно важно, что инвесторы испытывают положительные изменения», - отметил глава налоговой.

Добавим, на днях в американской Cargill, одном из крупнейших инвесторов в аграрный сектор Украины, высоко оценили автоматизацию возмещения НДС предприятиям-инвесторам в Украине. Так, всего за 2019 компании возместили около 3 млрд грн НДС.

Ранее, в ассоциации «Укролияпром», членами которой являются крупнейшие масложировые предприятия Украины, также отметили скорость и ритмичность возмещения НДС экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью.

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