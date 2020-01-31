Лайфхакери держзакупівель або як формується нова професійна спільнота

Ви державний замовник і бажаєте, щоб ваші закупівлі були ринковими та абсолютно прозорими? Це реально. При наявності бажання у вас - замовника. Без бажання - все буде мутно і непрозоро, мета цього зрозуміла – корупція. Корупційний податок можна знищити або зменшити, і знову ж таки все в руках замовника. Тож, якщо ви воїн світла, то вам пряма дорога у профільну спільноту небайдужих та професійно-компетентних вартових держзакупівель країни. Так, воно зароджується і переконаний буде розвиватися.

Фото: picjumbo.com

Про що це я, запитаєте ви?

Вчора я був на семінарі «Публічні закупівлі. Лайфхаки», який організувала Ліга Антитрасту.

В першу чергу привертають увагу компетенції, масштабніссть поглядів, точність формулювань та доступність інформації для учасників. Як правило, все ж по-іншому - збирається купа розумників, щось там розказують-показують, а звичайному керівнику з освітою інженера не зовсім то й зрозуміло, про що мова йде. Тут все було чітко, зрозуміло і по полицях. Зміст переміг форму. Лайфакери держзакупівель відтворили атмосферу, в якій стало можливим професійне перехресне запилення.

Спектр питань, які були висвітлені, вражаючий:

- не знаете як перемагати у закупівлях?

- не можете захистити свою компанію від недобросовісних гравців у сфері закупівель?

- плануєте у новому році стати першим?

- як перемагати в закупівлях за новими правилами?

- як захиститись від порушень замовників за новим законом?

- як довести АМКУ змову та притягнути конкурентів до відповідальності?

- як не програти інформаційне змагання та побудувати ефективну комунікацію з медіа?

- як аналогічні норми працюють в країнах ЄС?

- які сучасні інструменти ви можете використати для доведення своєї позиції в АМКУ?

- все, що ви хотіли знати про новий закон, щоб стати першими!

Донедавна я був держслужбовцем (на сьогодні позаштатний). Серед моїх обов’язків було головування у тендерному та аукціонному комітетах Держрезерву. Билися ми з колегою по Антикорупційному монітору Дмитром Остапчуком за очищення та прозорість закупівель Держрезерву (а до того ще й в Міністерстві інфраструктури України). Билися несамовито і, на щастя, результативно. Частина спікерів семінару «Публічні закупівлі. Лайфхаки» нам у цьому активно допомагала. За що велика подяка!

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Маючи багаторічний досвід роботи у бізнесі, я був по різні боки закупівельного процесу. Можу вимірювати та зіставляти багато чого в операційних питаннях і, взагалі, сфері держзакупівель. На семінарі мій незгасний внутрішній запит на професійний і особистісний ріст був цілком задоволений. Журналістика, юрисдикція та економіка в одному флаконі. Якісна гримуча суміш. Концентровано. Доступно і по справі.

Кожен профільно та/або тематично залучений для себе отримав:

- практичні знання у сфері закупівель від професіональних спікерів;

- актуальні кейси по нестандартному вирішенню стандартних викликів;

- лайфхаки для оскарження;

- комфортний майданчик для нетворкінгу;

- інсайти, про які ще не знають ваші конкуренти;

- навички, про які не знає Google;

- індивідуальні поради у вирішенні практичних питань;

До речі, поява платформи ProZorro прошила сферу держзакупівель міцними нитками і про це неодноразово згадували експерти семінару. Систему публічних закупівель визнано на міжнародному рівні, досвід України може слугувати прикладом для інших країн. Завдяки цьому успіху усі стекхолдери отримали потужний поштовх для об’єднання зусиль.

Занурившись в атмосферу семінару, я уявляв перед собою інтелектуальне військо. Воно на захисті закупівель держави не тільки стоїть, а й постійно розвивається. І, коли чуєш, що державні закупівлі неможливо зробити ринковими та прозорими, то це нісенітниці! Можна та можливо - беріть і робіть. Успішних прикладів досхочу. Долучайтеся до профільно-професійної спільноти. Не допускайте присутності корупційного податку. Вірте в себе та існуючі можливості!