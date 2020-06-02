Обмен энергией и навыками – мое знакомство с отцовским клубом

Утро субботы. Льет дождь. Ветер. Мряка. Погода такая, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но, для нас плохая погода не помеха. Когда у тебя есть цель – встреча Father’s camp .

Что это, спросите? Это выезд отцов и детей на природу, где можно передать навыки и обменяться энергией в естественной среде. То, чего нам так не хватает в городской суете и постоянных заботах. Организаторы кемпа – Макс Левин и Влад Головин, основатели Отцовского клуба. Вот такой простой, понятный и очень полезный формат общения и совместного с детьми времяпрепровождения. Природа, отсутствие условий и некая первобытность возвращает к истинным мужским истокам. Плов и чай с костра, утром рис на молоке с черносливом, вода из баклажек для всех целей/нужд (расходовать приходится экономно), ночлег в палатке или автомобиле (кто как захотел, так и ночевал), установка лагеря (палатки и навес) в промокшем насквозь лесу, заготовка дров, чистка рыбы, туалетная бумага вместо салфеток (салфетки были, но армейская привычка оказалась сильнее). В таких условиях человек раскрывается и проявляет свои лучшие качества.

Итак, мы, не испугавшись дождя и мряки, собрались и приехали на обозначенное на карте место. Лес, холмы, овраги, полянки. Настоящая романтика.

Разбив лагерь, мы разожгли костер. Новички по очереди стояли в планке с ребенком на спине (чтобы жизнь малиной не казалась) и пошли играть в бревноулинг. Это соревнование по запуску бревен с холма в лесу. Самое главное задание – направить бревна так, чтобы они катились по маршруту с установленным у подножья этого же самого холма фигур из крупных разноразмерных палок. Бревна предварительно надо вырезать бензопилой из упавшего ранее дерева и притащить в точку запуска, ну а палок в лесу навалом.

Мы прошерстили лес, нарезали бревен, стащили их к точке запуска, насобирали палок и смастерили из них мишени. Собрались на инструктаж и после принялись за дело. Бревна по очереди полетели вниз. Их запуск происходил разным способом, кому как хотелось. Было азартно. И потом выяснилось, что попыток у нас несколько, а значит надо таскать бревна снизу после броска вверх и запускать их снова. Любопытно, что чем дольше ты прицеливаешься, тем больше вероятность, что бревно укатится в сторону от мишеней и будет промах. Или твое бревно упрется в дерево на склоне, и всё - промах. Среди нас были счастливчики, кто всё же попал по мишени, но этой победе радовались все. Да так, что звуковая волна уходила на несколько километров.

Уставшие после бревнобоулинга, но довольные мы вернулись в базовый лагерь. Приготовили плов и овощной салат. Расселись (здесь шутливо) квадратным кругом около костра. Было очень хорошо и вкусно.

Дальше решили познакомиться поближе. Макс предложил каждому рассказать о себе три тезиса, один из которых должен быть неправдой. Остальные при этом угадывают, что правда, а что ложь. Было по разному. И весело, и грустно. В основном потешно. Были и слезы, но исключительно от смеха.

Мы много общались. О разном. Про то лучшее, что каждый из нас осознанно или нет забрал от отцов (два-три-четыре качества). Мы делились интересными наблюдениями и лайфхаками отцовской жизни. Нас было около десяти человек, из которых двое парней подростков, один маленький викинг Никитос с мачете, а все остальные осознанные мужчины. Все взрослые – отцы.

Кто-то из нас мечтает еще раз стать отцом (расширить семью), кто-то живет полноценной семьей, кто-то в разводе (бывает и неоднократно), некоторые сами росли без отцов, некоторые живут со своими детьми порознь, некоторые живут вместе со своим ребенком, кто-то жил с отцом и/или в полноценной семье, кто-то в поиске своей семьи и счастья. Разные истории мужчин, которых вместе за одним костром объединяют ценности. На вопрос о ценности чаще всего звучали «дети-семья, жизнь и здоровье». Разумеется, дети, как неотъемлемая часть семьи, были самой ключевой ценностью. Они слепят и манят любовью к себе. Как маленькие, так и взрослые. Мы обсудили широкую палитру вопросов: как развивать, как общаться, как передать мужские навыки, как быть интересным детям, чем и когда помогать. Каждый для себя вынес желаемое и получил ответы на интересующие вопросы, если их задавал вслух и не сентиментальничал. Были и такие.

Поставили на огонь казанок с водой, закипятили и сделали чай. Ведь Америку не открою, если скажу, что чай с костра вкуснее обычного. Чай дополнили кексом и пирогом с маком.

Парни достали гитару и начали играть, затем петь. А мы подпевать. Необязательно в такт, но зато от души.

Отходили ко сну незаметно. Атмосфера была потрясающей. Живой огонь с яркими языками пламени и объемный воздух очистили мысли.

А утром волшебно пели птицы. Просыпаться долго не хотелось, но призыв на молочную кашу и утренний кофе оказался сильнее лентяйства. Так начался новый день. День познания и работы над собой.

После завтрака все желающие пошли ходить на слек-лайн. В полдень начали собираться. Сборы прошли быстро, мы уже действовали как одна сплоченная команда. Договорившись продолжить выезды в формате father’s camp в рамках Отцовский клуб. У меня до сих пор приятное послевкусие от кемпа. Не от мероприятия, а от людей, которые были рядом. Людей, которые любят детей, людей и окружающий мир.

До новых встреч, отцы и дети!