5 уроков, которые я вынес из госслужбы

Чуть больше месяца, как я перестал был государственным служащим . За моими плечами 2 похода во власть. После 15 лет работы в бизнесе, я искренне хотел изменить нашу страну для будущих поколений. И хоть немного приблизить ее к идеалам Революции Достоинства. Одно дело отстоять право на путь в Европу, и совсем другое – сделать для этого все зависящее от тебя. Бескорыстно и искренне. На тот момент были сотни желающих реформировать Украину: лучшие финансисты, экономисты, бизнесмены были готовы отложить на время бизнес и помочь стране.

Фото: Макс Левин

Сразу после Евромайдана я возглавлял Министерство молодежи и спорта в правительстве Арсения Яценюка. Нас еще называли «правительство камикадзе». За то, что оно вытягивало страну из экономического и политического дна после «крепких хозяйственников» времен Януковича.

В этот раз, после армейской службы на Донбассе, я трудился в Государственном агентстве резерва Украины. Приступил к обязанностям заместителя главы во время правительства Гройсмана, а покидал после премьерской чехарды Гончарук-Шмыгаль. Оба моих похода завершились лишь частичным достижением поставленных целей. Оба раза этой причиной была смена власти. Бесконечные ротации пагубны для реформ. У нас нет полноценной передачи дел, напрочь отсутствует институт преемственности и институциональная память. О каких системных изменениях может идти речь в таких условиях? Хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить, какие реформы были запущены, но их судьба уже год висит на волоске и нет никакого прогресса. Реформа здравоохранения, ProZorro, децентрализация, реформа полиции и сферы образования (НУШ)... Кто сегодня уверен в их продолжении? Например, в Польше, после ухода из правительства Бальцеровича, идеолога так называемой «шоковой терапии», начатые им реформы продолжились. Это отличный пример преемственности в реформировании страны. И отличный результат в изменениях, которые нам так необходимы.

Сейчас же наша страна напоминает 95 квартал. Каждый сезон новая программа с новыми героями. Только сейчас мы не в зрительном зале, а соучастники низкокачественной режиссерской работы. Что мы имеем? Сумасшедший кадровый голод. Низкую компетентность ключевых людей в стране. Не укомплектованное правительство. Министры со сроком работы меньше месяца. И что меня удручает больше всего - уже практически не осталось желающих отложить свой бизнес на время и помочь стране. За год «зеленой политики» и бесконечного «турборежима» обесценены профессионализм, экспертность, системность и порядочность. Обесценен статус государственного служащего. Пора искать новых камикадзе для страны или доставать «новых – старых».

Пока мы наблюдаем за кадровым голодом и чехардой, поделюсь своими уроками государственной службы. Возможно, они пригодятся новобранцам государственного сектора. Итак, чему меня научила государственная служба?

Урок №1: Налогоплательщик – работодатель госслужащего

Ключевое отличие бизнесмена от чиновника – это подход к работе. Бизнесмен работает на эффективность, при этом соблюдая закон. Чиновник работает на себя и сохранение должности, используя для этого всевозможные законодательные лазейки. Его основная задача – не попасть в проблему и вовремя прикрыть тылы, если что-то пойдет не так. Эффективностью здесь и близко не пахнет. И таких чиновников вокруг – целая армия. Вспомните громкие истории бесконечных больничных, незаконных увольнений и восстановлений в должности. Да-да, подходы Святослава Пискуна и Романа Насирова живы до сих пор. Очень надеюсь, что эти традиции со временем изменит новое компетентное поколение. Можно и нужно показывать другую модель поведения – цивилизованного государственного служащего, работу которого оплачивает налогоплательщик этой страны. Это значит, что ваша задача - приносить благо стране и ее жителям, а не заниматься распилами и трудоустройством своих родственников и друзей. Ваш работодатель – не президент и не премьер, а простой украинец.

Урок №2: Идеи и ценности объединяют людей

Придя на высокую должность, вам врядли удастся сформировать команду единомышленников из экспертов-профессионалов. Вам будут навязывать людей от политических сил, от партнеров коалиции, от президента, от смотрящих за отраслью.... Этот список можно продолжать до бесконечности. Этот факт нужно принять как данность. Сопротивление практически бесполезно. В данном случае остается возможность привлекать профессионалов на роль внештатных советников и опираться на существующие кадры. Как правило, в звене среднего менеджмента есть отличные эксперты. С хорошим опытом и прогосударственной позицией. Самое главное из этой гремучей смеси сформировать команду и объединить вокруг идеи, а не самого госоргана. Простой и понятной всем идеи. Или проекта. Важно, чтобы каждый член команды разделял ценность идеи и был заинтересован в реализации.

Мне удалось это сделать в Министерстве молодежи и спорта за достаточно короткий срок – объединить очень разные виды спорта (федерации) и направления вокруг идеи реформирования. На собственном опыте доказано – невозможное возможно.

Урок №3: Репутация – капитал будущего

Любая государственная должность подразумевает, что вы попадаете под определение публичной личности. После Революции Достоинства этот вопрос стал частью моральных и юридических обязательств перед украинцами. Хочешь или не хочешь, но ты обязан быть публичным и подотчетным. Общество имеет право знать материальное состояние дел и иметь возможность критиковать действия государственного служащего. Заполнение деклараций о состоянии и доходах, открытые реестры, журналистские расследования – все это держит государственный сектор в хорошем тонусе. Так и должно быть в цивилизованных странах. Я верю, что репутация – это капитал будущего. После себя мы оставляем своим детям не авто и недвижимость, а свое доброе имя. Имя, которое не запятнано коррупционными скандалами.

Самое болезненное и неприятное в публичности – это заказные медийные удары, особенно по близким и родным. Увы, недоброжелатели/конкуренты/партнеры все чаще используют эту технологию по дискредитации. В подобных ситуациях важно выбрать наиболее приемлемую стратегию поведения и быть последовательным:

Занятие выжидающей позиции – подразумевает сбор и анализ информации, на основании которой вырабатываются последующие действия. На данном этапе я получаю ответы на вопросы: кто и зачем это сделал, каковы масштабы и прогнозирую последующие действия. «Тот, кто знает врага и себя, никогда не проиграет войну» – именно так описывал Сунь Цзы в «Искусстве войны» составляющую стратегии победы.

Оборона – важно не медлить, а оперативно выходить в публичное поле с опровержениями и пояснениями, что именно происходит и почему. Стеснения и страхи в таких ситуациях не уместны. На кону ваша репутация.

Атака – к этой стадии стоит переходить в случае агрессивных и масштабных действий. Это выход за пределы медийного поля, который подразумевает обращение в том числе к судебным и правоохранительным органам. Здесь уместен тезис/принцип: “Боишься не делай, делаешь не бойся!”

Урок №4: Партнерство – большая редкость

В системе государственной службы абсолютно все построено на интересах. В бизнесе мы наблюдаем такую же картину. Но, как показывает жизнь, бизнес готов объединять усилия и быть партнерами. Только во время пандемии COVID-19 мы могли видеть уникальные коллаборации различных брендов – Розетка, Нова Пошта, Фонд Жизнелюб создали совместный проект помощи пожилым людям. Спокойно, эффективно и без пафоса. И такие примеры не единичны.

Уровень же цинизма в коридорах власти просто зашкаливает. Мне сложно представить подобные бескорыстные проекты, которые объединяют несколько государственных структур. Чиновник будет в первую очередь думать о собственной выгоде и своем благосостоянии, а не о том, что объединившись можно добиться большего. Что с этим делать? Увы, это человеческий фактор и на него сложно влиять. Ищите подобных себе и создавайте прецеденты.

Мне невероятно повезло. Даже на госслужбе у меня появились друзья. Их немного и я говорю, что у нас одинаковые настройки. Для меня они – самая большая ценность этого периода.

Урок №5: Никогда не поздно начинать сначала

К государственной службе стоит относится, как к мобилизации в армию. Время в должности, если внедрять реальные изменения, будет недолгим. Успеть реализовать все задуманное – удастся лишь частично, поэтому важно как можно скорее запустить необратимые процессы.

После того, как вы покинете кабинет, ваша востребованность будет близка нулю практически сразу. А если честно, то на следующий же день. Молчание ранее постоянно разрывающегося телефона поможет осознать произошедшее.

После небольшой паузы можно заново возвращаться к тому, что было когда-то утеряно. Например, ваша нереализованная мечта. Или дело жизни, которым вы занимались до этого. А лучше - начинайте с самого начала. В этом нет ничего страшного и предосудительного. Ведь, жизнь продолжается. До встречи на водных лыжах этим летним сезоном!