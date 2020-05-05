Супрун назвала изменение медреформы "трусливым шагом в прошлое"

Экс-глава Министерства здравоохранения Уляна Супрун раскритиковала методы "улучшения" реформы здравоохранения командой президента Владимира Зеленского.

"Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое - значит лгать и презирать всех украинцев, в том числе медиков, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу", - написала она в фейсбуке.

Супрун подчеркнула, что настоящая трансформация системы здравоохранения не может быть воплощена в жизнь, если власть стремится "исключительно нравиться".

"Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью. Сегодня и Зеленский и Радуцкий, и Максим Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии. Если много слушать бред Глузмана о ЦРУ и "мировом заговоре", то можно даже не почувствовать, как превратишь всю страну в дурдом. Если считать голосом "бедных врачей" миллионера Тодурова, то можно даже не почувствовать, как все вменяемые врачи уйдут. Если для противодействия пандемии привлекать «экспертизу» инфекционистку-расистку Голубовскую, то можно за три месяца до сих пор не суметь тестировать людей на COVID-19 в достаточных масштабах и не обеспечить медиков элементарными средствами защиты", - отметила Супрун.

"Медикам - уравниловку и рабство, пациентам - страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко - зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам пора взрослеть, выключить телевизор и понимать последствия собственных решений", - добавила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде.

LB.ua позже стало известно, каким образом власть собирается "улучшить" второй этап реформы. Так, план состоит в том, чтобы отменить контракты со всеми 1645 учреждениями, которые подписала Нацслужба здоровья. И деньги распределить не по принципу, который закладывает реформа - в зависимости от количества услуг - а по историческому принципу, то есть, каждое учреждение получит столько, сколько в 2019 году. В случае, если план будет утвержден, частные клиники, которые подписали контакты с НСЗУ, в этом году от государства не получат вообще ничего.

По сути, это является отменой второго этапа реформы.

С заявлением о том, как изменится реформа, сегодня выступил министр здравоохранения Максим Степанов, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и главный санитарный врач Виктор Ляшко.