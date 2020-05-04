Вспышку коронавируса выявили на Южно-Украинской АЭС

12 сотрудников инфицированы, у одного - подозрение на коронавирус.

У 12 сотрудников расположенной в Николаевской области Южно-Украинской атомной электростанции диагностировали коронавирус, у одного - подозрение на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

"В инфекционном отделении города Южноукраинска находятся пять сотрудников предприятия - четверо больных в состоянии средней тяжести, один - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один сотрудник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения). Амбулаторно лечатся семь человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

В связи с этим на предприятии усилены все противоэпидемические меры для нераспространения заболеваемости среди персонала.

"С конца марта персонал ОП ЮУАЭС обязан придерживаться масочного режима, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ - оставаться дома", - сообщили впресс-службе.

Часть работников АЭС переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами Южноукраинска.

Напомним, мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса на Хмельницкой АЭС.