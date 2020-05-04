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У пациентки Киевского областного онкодиспансера обнаружили коронавирус

Ограничены плановые госпитализации на хирургическое лечение.

У пациентки Киевского областного онкодиспансера обнаружили коронавирус
Архивное фото
Фото: Concure Oncology Photo

Киевские областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у одного из пациентов COVID-19, остальные отделения клиники работают в штатном режиме.

Об этом сообщил замдиректора диспансера Валерий Костиков, передает "Интерфакс-Украина".

"Была пациентка на прошлой неделе, после дополнительного обследования у нее был позитивный тест на COVID-19. Она переведена в специализированное (инфекционное, - ред.) медучреждение в Киевской области для дальнейшего лечения", - сказал он.

Костиков сообщил, что у пациентки изначально не было признаков коронавируса, но были признаки осложнения после химиотерапии. При детальном обследовании выявлены рентгенологические признаки поражения легких, типичные для COVID-19, затем была проведена ПЦР-диагностика.

После окончания лечения COVID-19 пациентка вернется в диспансер для дальнейшего лечения онкозаболевания.

В настоящее время в диспансере провели тестирование на COVID-19 всех контактных лиц - сотрудников и пациентов, которые были в ближайшем окружении этой пациентки.

"Мы ожидаем результаты, ограничили плановую госпитализацию до их получения. Среди медиков заболевших на данный момент нет, есть ли инфицированные или нет - покажет тест", - сказал Костиков, добавив, что результаты тестов ожидаются в среду.

"Ограничены плановые госпитализации на хирургическое лечение. Продолжаются химиотерапия, лучевая терапия, лечение гематологических пациентов. Диспансер работает в штатном режиме", - отметил он.

Киевский областной онкодиспансер – специализированное лечебное учреждение, рассчитанное на 310 коек. В структуре клиники - три хирургические отделения. Клиника также проводит химиотерапию и лучевую терапию.

Напомним, на период карантина в Украине запретили проведение плановых операций и госпитализаций. На сегодняшнем заседани Кабмина было принято решение разрешил проводить плановые операции и госпитализацию пациентов до окончания карантина. Перед этим пациентов будут проверять на коронавирус тестами ПЦР.

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