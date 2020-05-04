Еще один европейский чемпионат по футболу возобновится в мае

Датский футбольный союз (DBU) принял решение возобновить чемпионат 29-го мая.

"С середины марта у DBU была четкая стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения инфекции. Мы придерживаемся этой стратегии. Мы были ответственны, вели себя должным образом и действовали сообща и должны продолжать делать это, чтобы возобновить сезон в безопасных условиях", - цитирует президента DBU Йеспера Меллера пресс-служба организации.

"Крайне важно, чтобы сезон в Суперлиге был снова запущен к 29 мая, чтобы мы могли успешно завершить турнир. Возобновим соревнования, как только получим разрешение правительства. Многие скучают по футболу. Именно футбол может дать обществу энтузиазм, необходимый во время исторического социального кризиса", - отметил функционер.

Добавим, что в конце мая планируется возобновить матчи Украинской Премьер-лиги.