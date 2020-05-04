"Барселона" переходит на тактику обмена игроками, а не купли-продажи

Вице-призедент "Барселоны" Жорди Кадронер подтвердил, что клуб намерен исключительно к обмену футболистов в течение следующего трансферного окна.

"Это будет частью игры. Так будут проходить сделки европейских клубов в следующем сезоне", - цитирует функционера ESPN.

Таким образом, трансферная кампания каталонского клуба должна претерпеть значительные изменения, и поставит под сомнение успешность сделок по Неймару и Лаутаро Мартинесу, которые считались главными трансферными целями "блаугранас" до пандемии COVID-19.

При этом Кадронер отметил, что клуб потеряет 120-140 млн евро доходов из-за пандемии. Однако это не должно серьезно отразиться на финансовой устойчивости "Барсы".

"Поскольку у нас крепкое экономическое положение, это не ударит по нам так, как по другим клубам", - надеется Кардонер.

Напомним, что "Барселона" готова обменять любого из своих футболистов, кроме Лионеля Месси, Френки де Йонга и вратаря Марка-Андре тер Штегена.