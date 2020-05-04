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Производитель конопли может стать титульным спонсором ливерпульского футбольного клуба

Эмблема "Эвертона" с рекламой нового технического спонсора органично впишется в новый дизайн игровой формы.

Производитель конопли может стать титульным спонсором ливерпульского футбольного клуба
Алки Дэвид
Фото: cordmagazine.com

Компания греческого миллиардера и партнера легенды бокса Майка Тайсона по производству каннабиса Алки Дэвида - Swissx может стать титульным спонсором клуба Английской Премьер-Лиги "Эвертона", сообщает The Sun.

"Мы ведем переговоры с "Эвертоном" о появлении нашего бренда на передней части футболок. Они вышли на контакт со мной, и мы уже предложили им несколько вариантов дизайна, как лого Swissx будет выглядеть на синем фоне. Не сказать, что я в восторге, но это смотрится приятно.

Когда я впервые приехал в Англию, каждый болел за "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", каждый был в красном. Мне же, напротив, нравился синий цвет, поэтому я случайным образом решил болеть за "Эвертон", вдобавок мне понравилась их эмблема. Так что здесь есть своего рода мистика", - цитирует 51-летнего Дэвида издание.

Добавим, что букмекерская контора SportPesa, являющаяся текущим титульным спонсором "ирисок", прекратит сотрудничество с клубом по окончании сезона.

&quot;Эвертон&quot;
Фото: EPA/UPG
"Эвертон"

Ранее сообщалось, что Swissx может приобрести права на название стадиона "Барселоны" - "Ноу Камп". Однако спустя некоторое время эта информация была опровергнута.

 Ранее сообщалось, что Swissx может приобрести права на название стадиона «Барселоны» - Камп Ноу». Однако спустя некоторое время эта информация была опровергнута. контора SportPesa, являющаяся текущим титульным спонсором, прекратит сотрудничество с клубом по окончании сезона. Ранее сообщалось, что Swissx может приобрести права на название стадиона «Барселоны» — «Камп Ноу». Однако спустя некоторое время эта информация была опровергнута. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4030441-proizvoditel-konopli-mozhet-stat-titulnym-sponsorom-evertona.html?utm_source=copypaste
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