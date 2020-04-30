Легендарный стадион первым в Английской Премьер-Лиге получил разрешение установить 1,5 тысячи стоячих мест

Домашняя арена "Манчестер Юнайтед" – "Олд Траффорд" обзаведется двумя секторами со стоячими местами, сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Клубу разрешили установить 1,5 тысячи стоячих мест.

"Наш приоритет - это здоровье наших фанатов во время пандемии коронавируса. Может показаться странным, что мы говорим о планах по стадиону в такое время, но футбол и наши фанаты вернутся только в случае, когда станет безопасно. На этом фоне работа, которую мы ведем, должна продолжаться.

Сегодняшнее объявление - последний шаг длинного пути, который проделал клуб вместе с фанатами. Мы выслушали их мнение и работали с советом стадиона, чтобы улучшить наше предложение. Если все пройдет хорошо, то мы продолжим устанавливать стоячие места в других частях стадиона", - цитирует пресс-служба управляющего директора МЮ Ричарда Арнольда.

На данный момент вместимость "Олд Траффорд" составляет 74 879 зрителей.