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Легендарный стадион первым в Английской Премьер-Лиге получил разрешение установить 1,5 тысячи стоячих мест

На "Олд Траффорд" вернутся стоячие трибуны.

Легендарный стадион первым в Английской Премьер-Лиге получил разрешение установить 1,5 тысячи стоячих мест
"Олд Траффорд"
Фото: EPA/UPG

Домашняя арена "Манчестер Юнайтед""Олд Траффорд" обзаведется двумя секторами со стоячими местами, сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Клубу разрешили установить 1,5 тысячи стоячих мест.

"Наш приоритет - это здоровье наших фанатов во время пандемии коронавируса. Может показаться странным, что мы говорим о планах по стадиону в такое время, но футбол и наши фанаты вернутся только в случае, когда станет безопасно. На этом фоне работа, которую мы ведем, должна продолжаться.

Сегодняшнее объявление - последний шаг длинного пути, который проделал клуб вместе с фанатами. Мы выслушали их мнение и работали с советом стадиона, чтобы улучшить наше предложение. Если все пройдет хорошо, то мы продолжим устанавливать стоячие места в других частях стадиона", - цитирует пресс-служба управляющего директора МЮ Ричарда Арнольда.

На данный момент вместимость "Олд Траффорд" составляет 74 879 зрителей.

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