"Манчестер Юнайтед" установил клубный еврокубковый антирекорд

"Красные дьяволы" не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Накануне в Гааге состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором местный АЗ "Алкмаар" и "Манчестер Юнайтед" расписали довольно унылую ничью 0:0.

Отсутствие мысли и креатива подопечные Уле Гуннара Сольскьяера подтвердили еще одним неприятным фактом – футболисты МЮ не нанесли ни одного удара в створ, что является клубным антирекордом в еврокубках.

Кроме того, "красные дьяволы" не могут выиграть на выезде на протяжении 10 игр. Последний раз "МанЮнайтед" побеждал вне родных стен аж 6 марта в памятном ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Париже против "Пари Сен-Жермен" (3:1).

Добавим, что клубное достижение по отсутствию побед на выезде держится с 1989 года и равняется 11 поединкам.

В ближайшее воскресенье "Манчестер Юнайтед" играет в Ньюкасле матч Английской Премьер-Лиги.

В противостоянии с "сороками" антирекорд 30-летней давности либо будет повторен, либо подопечные Сольскьяера сумеют прервать неприятную для себя серию.

Что касается Лиги Европы, то по итогам встречи в Голландии "Юнайтед" делит лидерство в группе L с белградским "Партизаном" - у обоих клубов по 4 очка, 2 очка набрал АЗ "Алкмаар" и замыкает квартет "Астана", проигравшая оба матча.