Непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе назвал Усика "слишком мелким", чтобы представлять угрозу

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 нокаутов) высказался о перспективах бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика завоевать "Олимп" в хэвивейте, из-за не самой впечатляющей антропометрии украинца.

"Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком мелкий. Я имею в виду, он делает много движений и все такое, но это не беспокоит меня", - цитирует 33-летнего американца BoxingNews24.

Добавим, что свой дебютный поединок в супертяжелом весе Усик проведет 12 октября в Чикаго. Соперником олимпийского чемпиона Лондона-2012 будет голландец Тайрон Спонг.

Напомним, как в мае Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде против Доминика Бризила защитил пояс WBC.