"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГлавнаяСпорт

Непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе назвал Усика "слишком мелким", чтобы представлять угрозу

Деонтей Уайлдер не видит в украинце серьезного соперника.

Непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе назвал Усика "слишком мелким", чтобы представлять угрозу
Александр Усик
Фото: boxingnews24.com

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 нокаутов) высказался о перспективах бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика завоевать "Олимп" в хэвивейте, из-за не самой впечатляющей антропометрии украинца.

"Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком мелкий. Я имею в виду, он делает много движений и все такое, но это не беспокоит меня", - цитирует 33-летнего американца BoxingNews24.

Добавим, что свой дебютный поединок в супертяжелом весе Усик проведет 12 октября в Чикаго. Соперником олимпийского чемпиона Лондона-2012 будет голландец Тайрон Спонг.

Напомним, как в мае Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде против Доминика Бризила защитил пояс WBC.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также