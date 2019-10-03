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Свитолина обновила личный рекорд

Элина выполнила в одном матче 13 эйсов.

Свитолина обновила личный рекорд
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на турнире WTA в Пекине обновила личный рекорд по эйсам за матч, сообщает Btu.org.ua.

Элина в поединке 1/8 финала против американки Софии Кенин (6:3, 6:7 (6-8), 6:3) сделала 13 подач на вылет.

Ранее личный рекорд Свитолиной был равен 11 эйсам за матч.

В четвертьфинале пекинского турнира третья ракетка мира встретится с 8-й ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов, которая ранее выбила из турнира вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.

Напомним, что после выхода в четвертьфинал China Open Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA.

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