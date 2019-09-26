УН: МВФ уезжает из Киева без результата
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Зеленский сфотографировался с Трампом
Зеленский сфотографировался с Трампом
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
ГлавнаяСпорт

На турнире WTA в Ухане не будет украинского полуфинала (обновлено)

Даяна Ястремская проиграла свой четвертьфинальный матч.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) в четвертьфинальном матче турнира серии Премьер 5 в Ухане против чешки Петры Квитовой (№7 WTA) сумела оказать сопротивление своей сопернице лишь во второй партии.

В итоге, поединок продолжался 1 час и 12 минут, и завершился победой более титулованной Петры 6:2, 6:4.

В полуфинале победитель этой пары должен будет встретиться с победителем встречи Элина Свитолина (№3 WTA) - Элисон Риск (№35 WTA).

На данный момент завершился первый сет между этими соперницами, в котором победу одержала американка 6:1.

Обновление. Второй сет со стороны Элины также был не убедительным. Элисон отдала Элине на два гейма больше, чем в первом сете, и, в итоге, одержала общую победу 6:1, 6:3.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также