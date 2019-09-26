Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"

Криштиану не увидел в Лео и в Вирджиле лучших игроков планеты.

23 сентября в Милане состоялась церемония вручения наград The Best FIFA Awards-2019.

Напомним, обладателем главной награды – "Лучшему игроку года" стал лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. При этом в голосовании Лео поставил на первое место игрока "Ливерпуля" Садио Мане, на второе и третье - Криштиану Роналду и Френки де Йонга ("Аякс"/"Барселона") соотвественно.

В свою очередь, Роналду не отдал ни одного голоса своим прямым конкурентам в борьбе за награду - Месси и защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. Тройка португальца в голосовании выглядела так: Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус") , Френки де Йонг и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубников - Мохамеда Салаха и Садио Мане.