Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"

23 сентября в Милане состоялась церемония вручения наград The Best FIFA Awards-2019.
Напомним, обладателем главной награды – "Лучшему игроку года" стал лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. При этом в голосовании Лео поставил на первое место игрока "Ливерпуля" Садио Мане, на второе и третье - Криштиану Роналду и Френки де Йонга ("Аякс"/"Барселона") соотвественно.
В свою очередь, Роналду не отдал ни одного голоса своим прямым конкурентам в борьбе за награду - Месси и защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. Тройка португальца в голосовании выглядела так: Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус") , Френки де Йонг и Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубников - Мохамеда Салаха и Садио Мане.
Les votes des 3 finalistes au trophée #TheBest 2019 :— BeFoot (@_BeFoot) 23 сентября 2019 г.
- Lionel Messi :
🥇 Mané
🥈 C.Ronaldo
🥉 De Jong
- Virgil Van Djik :
🥇 Messi
🥈 Salah
🥉Mané
- Cristiano Ronaldo :
🥇 De Ligt
🥈 De Jong
🥉Mbappé