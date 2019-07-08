Над Месси нависла угроза 2-годичной дисквалификации выступлений за сборную Аргентины

Капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от матчей сборных на два года, сообщает AS.

После "бронзового" финала Кубка Америки-2019 против Чили (2:1), в котором Лео был удален с поля, форвард обвинил Южноамериканскую федерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

При этом Месси, в знак протеста, бойкотировал церемонию награждения Копа Америка-2019.

В свою очередь, КОНМЕБОЛ выступила с официальным заявлением.

"В футболе вы иногда выигрываете, а иногда терпите поражения. Основной принцип честной игры - принимать результаты с уважением. То же самое касается решений арбитров, которые всегда могут быть не идеальными из-за человеческого фактора", - сказано в заявлении организации.

"В результате типичных для соревнований инцидентов недопустимо выдвигать необоснованные и не правдивые обвинения, которые ставят под сомнение честность Копа Америка.

Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, игрокам и представителям КОНМЕБОЛ, учреждения, которое неустанно работает над тем, чтобы сделать футбол в Южной Америке прозрачным".

Отметим, что устав футбольной организации запрещает любым способом оскорблять ее или ее сотрудников. Поэтому КОМНЕБОЛ может дисквалифицировать Месси на два года.

Если КОНМЕБОЛ примет решение наказать Месси, то Лео может пропустить квалификацию Чемпионата мира-2022, а также Кубок Америки-2020.

Кроме того, такое шаг футбольных функционеров может подтолкнуть капитана "Барселоны" к решению завершить выступления за национальную сборную.

Таким образом, может сложиться анекдотичная ситуация, согласно которой Месси в своем дебютном и заключительном матче за национальную сборную был удален с поля.