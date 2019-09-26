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Нападающий "Динамо" объяснил, почему игроки не дарят свои футболки фанам

Фран Соль возмущен поведением болельщиков.

Нападающий "Динамо" объяснил, почему игроки не дарят свои футболки фанам
Фран Соль
Фото: Динамо Киев

27-летний испанский легионер киевского "Динамо" Фран Соль выразил возмущение тем, что в продаже на одном из интернет-сайтов появились его футболка и бутсы, ранее подаренные им болельщикам.

"Это невероятно. Если кто-нибудь поинтересуется, почему мы не раздаем больше футболок - это благодаря таким людям, как этот парень.

Грустно, но бутсы не моего размера", - написал Соль в Instagram.

 

Судя по скриншоту, неизвестный продавец хочет получить за футболку Соля 2200 грн, а за бутсы - 2600 грн.

В текущем сезоне Соль провел за "Динамо" 4 матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. 

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