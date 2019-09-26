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"Ювентус" собирается бесплатно подписать экс-игрока "Шахтера"

Виллиан уже зимой может заключить предварительное соглашение с туринским клубом.

"Ювентус" собирается бесплатно подписать экс-игрока "Шахтера"
Виллиан с Кубком Англии
Фото: instagram.com/willianborges88

Хавбек "Челси" Виллиан вскоре может перебраться в итальянский чемпионат, сообщает sport.ua, ссылаясь на Sky Sports.

При этом "Старая синьора" намерена подписать 31-летнего экс-игрока "Шахтера" бесплатно. Контракт бразильца с "Челси" истекает летом 2020 года. И пока лондонцы не предлагают ему новое соглашение.

Напомним, Виллиан перебрался на "Стэмфорд Бридж" летом 2013 года. Махачкалинский "Анжи" получил за переход полузащитника 30 млн фунтов.

Вместе с "Челси" Виллиан дважды выигрывал Английскую Премьер-Лигу (в сезонах 2014/15 и 2016/17), Лигу Европы (2019), Кубок Англии (2018) и Кубок Английской лиги (2015).

В этом сезоне он провел 5 матчей в АПЛ. 

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