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"Ливерпуль" одержал 15-ю победу подряд в чемпионате Англии

На выезде был повержен "Челси".

"Ливерпуль" одержал 15-ю победу подряд в чемпионате Англии
Борьба велась и "на суше и в воздухе"
Фото: EPA/UPG

В 6-м туре Английской Премьер-Лиги в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" состоялся принципиальный матч между некогда одним лидером английского футбола – "Челси" и нынешним одним из лидеров английского футбола – "Ливерпулем".

Захватывающий поединок завершился победой гостей 2:1.

Оба своих мяча "красные" забили в первом тайме после стандартов. Вначале на 14-й минуте Трент Александер-Арнольд точно "выстрелил" с 17-ти метров, а спустя 16 минут тренд удачных розыгрышей "Ливерпулем" стандартов подтвердил Фирмино, головой замкнув навес Эндрю Робертсона.

В середине второго тайма Нголо Канте подарил "синим" надежду на благоприятный исход. Подопечные Фрэнка Лэмпарда и вправду имели несколько прекрасных возможностей уйти от поражения. Но, "Ливерпуль" выстоял и наградой ему стала 15-я подряд победа в АПЛ, 9 из которых были достигнуты в конце прошлого сезона.

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