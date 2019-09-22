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​Феттель впервые в сезоне выиграл гонку "Формулы-1"

Немец опередил своего напарника благодаря стратегии.

Фото: EPA/UPG

Немецкий гонщик Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, впервые в текущем сезоне выиграл гонку "Формулы-1", благодаря стратегии опередив своего напарника Шарля Леклера.

Леклер стартовал первым, но во время пит-стопов Феттель первым отправился менять шины и выиграл от ранней остановки. Остановившись кругом позже, Леклер уступил Феттелю лидерство.

В таком порядке они и финишировали, несмотря на три выезда автомобиля безопасности. Сначала Роман Грожан из Haas отказался уступать позицию гонщику Williams Джорджу Расселу и отправил того в стену. Потом из-за технической неполадки на трассе остановилась Racing Point Серхио Переса. А ближе к концу гонки россиянин Даниил Квят из команды Toro Rosso выбил финна Кими Райкконена из Alfa Romeo.

Финальные десять кругов дистанции прошли спокойно: Феттель не позволил Леклеру атаковать на последнем рестарте и уехал от него на две секунды. Эта победа стала для немца первой с 26 августа 2018 года, когда он выиграл Гран-при Бельгии.

Фото: EPA/UPG

Третьим финишировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который тоже выиграл от раннего пит-стопа.

Гонщики Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас замкнули первую пятерку.

Также в очках приехали Алекс Албон (Red Bull), Ландо Норрис (McLaren), Пьер Гасли (Toro Rosso), Нико Хюлькенберг (Renault) и Антонио Джовинацци (Alfa Romeo).

Лидером чемпионата за шесть гонок до конца сезона остается Хэмилтон, у него 296 очков. Второй Боттас (231), далее идут Леклер и Ферстаппен (по 200) и Феттель (194).

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Источник: Autosport
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