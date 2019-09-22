Вашингтонский шпагат Владимира Зеленского
Вашингтонский шпагат Владимира Зеленского
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
ГлавнаяСпорт

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии

Украинский футболист отметился на 44-й минуте.

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии
Андрей Ярмоленко
Фото: ФК "Вест Хэм"

В 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинского легионера Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на игру 6-го тура премьер-лиги в стартовом составе "Вест Хэма". Украинский футболист отметился голом на 44-й минуте - после передачи Фелипе Андерсона он принял мяч в штрафной и вторым касанием направил его в угол ворот.

"Вест Хэм" увеличил преимущество на 84-й минуте, когда со штрафного отличился Аарон Крессвелл.

"Вест Хэм" победил МЮ 2:0, набрал 11 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 8 пунктами опустился на восьмую позицию.

Чемпионат Англии, 6-й тур, 22 сентября

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Ярмоленко, 44, Крессвелл, 84.

Напомним, гол Ярмоленко в ворота "Норвича" в 4-м туре Английской Премьер-Лиги был признан болельщиками "хаммерс" лучшим голом в августе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также