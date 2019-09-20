В Формуле-1 в городе-государстве - Сингапуре проходит свободная практика Гран-При Сингапура.

После первой тренировки организаторы этапа наложили штраф в размере 5 тыс. евро на команду "Мерседес", сообщает f1news.ru.

Поводом стало обращение технического делегата FIA Джо Бауэра по поводу слишком низкой температуры топлива для машины 5-кратного и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Температура топлива, измеренная при помощи датчика ФИА, оказалась более чем на 11 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды, что не соответствует регламенту.

"Представитель команды признал, что температура топлива была ниже требуемой по техническому регламенту из-за ошибки в настройках температуры, - сказано в заявлении стюардов. - Учитывая, что это нарушение произошло во время первой тренировки, решено ограничиться денежным штрафом".

Отметим, что использование более холодного топлива в теории может обеспечить прибавку в эффективности работы двигателя.

В текущем сезоне за аналогичное нарушение на аналогичную сумму была оштрафована команда "Альфа-Ромео" на Гран-При Австрии.

Добавим, что второй пилот "Мерседес" Валттери Боттас разбил машину в первых свободных заездах. Финн врезался в одну из стен, не войдя в поворот.