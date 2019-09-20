Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
ГлавнаяСпорт

Команда Формулы-1 "Мерседес" оштрафована за необычное нарушение регламента

В Сингапуре стартовал Гран-При.

Команда Формулы-1 "Мерседес" оштрафована за необычное нарушение регламента
Льюис Хэмилтон
Фото: EPA/UPG

В Формуле-1 в городе-государстве - Сингапуре проходит свободная практика Гран-При Сингапура.

После первой тренировки организаторы этапа наложили штраф в размере 5 тыс. евро на команду "Мерседес", сообщает f1news.ru.

Поводом стало обращение технического делегата FIA Джо Бауэра по поводу слишком низкой температуры топлива для машины 5-кратного и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Температура топлива, измеренная при помощи датчика ФИА, оказалась более чем на 11 градусов Цельсия ниже температуры окружающей среды, что не соответствует регламенту.

"Представитель команды признал, что температура топлива была ниже требуемой по техническому регламенту из-за ошибки в настройках температуры, - сказано в заявлении стюардов. - Учитывая, что это нарушение произошло во время первой тренировки, решено ограничиться денежным штрафом".

Отметим, что использование более холодного топлива в теории может обеспечить прибавку в эффективности работы двигателя. 

В текущем сезоне за аналогичное нарушение на аналогичную сумму была оштрафована команда "Альфа-Ромео" на Гран-При Австрии.

Добавим, что второй пилот "Мерседес" Валттери Боттас разбил машину в первых свободных заездах. Финн врезался в одну из стен, не войдя в поворот.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также