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"Челси" увеличил оклад игроку сборной Англии в 48 раз

Хадсон-Одои остается на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" увеличил оклад игроку сборной Англии в 48 раз
Каллум Хадсон-Одои
Фото: EPA/UPG

Форвард лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои подписал новый 5-летний контракт с клубом, сообщает официальный сайт "пенсионеров".

По информации The Guardian, новая зарплата 18-летнего англичанина составляет 120 тыс. фунтов в неделю, что в 48 раз превышает его нынешний оклад, который составляет неприличные, как для игрока клуба Английской Премьер-Лиги, 2,5 тыс. фунтов.

Напомним, в летнее трансферное окно "Бавария" пыталась осуществить трансфер Каллума, однако "Челси" ответил отказом.

Добавим, что в марте Хадсон-Одои установил рекорд сборной Англии, став самым молодым дебютантом "Трех львов".

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