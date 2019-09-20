"Челси" увеличил оклад игроку сборной Англии в 48 раз

Форвард лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои подписал новый 5-летний контракт с клубом, сообщает официальный сайт "пенсионеров".

По информации The Guardian, новая зарплата 18-летнего англичанина составляет 120 тыс. фунтов в неделю, что в 48 раз превышает его нынешний оклад, который составляет неприличные, как для игрока клуба Английской Премьер-Лиги, 2,5 тыс. фунтов.

Напомним, в летнее трансферное окно "Бавария" пыталась осуществить трансфер Каллума, однако "Челси" ответил отказом.

Добавим, что в марте Хадсон-Одои установил рекорд сборной Англии, став самым молодым дебютантом "Трех львов".