"Александрия" потерпела поражение в дебютном матче Лиги Европы

Футбольный клуб "Александрия" потерпел поражение в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.
Дебютант ЛЕ на выезде уступил немецкому "Вольфсбургу" - 3:1.
Матч окончен. 3:1#ВольфсбургАлександрия #WOBFCO pic.twitter.com/9ArPd8vIb2— ФК ”Александрия” (@FCO1948) September 19, 2019
В первом тайме украинский клуб пропустил два гола, а во втором тайме команды обменялись голами. Мяч в ворота "Вольфсбурга" забил Евгений Банада.
Напомним, в групповом этапе ЛЕ команда Владимира Шарана также сыграет с бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьенном".
Как сообщалось, киевское "Динамо" с победы стартовало в групповом турнире Лиги Европы УЕФА. В домашнем матче киевляне с минимальным счетом обыграли шведский "Мальме".