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Дебют Руслана Малиновского в Лиге Чемпионов вышел катастрофичным

"Аталанта" крупно уступила в Загребе.

Руслан Малиновский
Фото: EPA/UPG
Руслан Малиновский
Украинский легионер бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский накануне дебютировал в Лиге Чемпионов.

Правда, дебют 26-летнего игрока сборной Украины нельзя назвать успешным – бергамцы были растрощены в Загребе местным "Динамо" 4:0.

Руслан появился на поле в начале второго тайма, когда счет уже был 3:0.

Отметим, что свой первый гол в этом матче футболисты "Динамо" отпраздновали вместе с пожарным.

Напомним, что в параллельном матче группы С донецкий "Шахтер" не смог оказать достойного сопротивления "Манчестер Сити", пропустив в Харькове 3 безответных мяча.

Обзор поединка "Динамо" - "Аталанта" – на сайте официального вещателя Лиги.

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