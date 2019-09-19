Фото: EPA/UPG Руслан Малиновский

Правда, дебют 26-летнего игрока сборной Украины нельзя назвать успешным – бергамцы были растрощены в Загребе местным "Динамо" 4:0.

Руслан появился на поле в начале второго тайма, когда счет уже был 3:0.

Отметим, что свой первый гол в этом матче футболисты "Динамо" отпраздновали вместе с пожарным.

Напомним, что в параллельном матче группы С донецкий "Шахтер" не смог оказать достойного сопротивления "Манчестер Сити", пропустив в Харькове 3 безответных мяча.

Обзор поединка "Динамо" - "Аталанта" – на сайте официального вещателя Лиги.