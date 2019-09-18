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Игрок "Барселоны" побил клубный рекорд в Лиге Чемпионов

Ансу Фати вчера дебютировал в главном клубном турнире Европы.

Игрок "Барселоны" побил клубный рекорд в Лиге Чемпионов
Ансу Фати
Фото: EPA/UPG

Накануне в Дортмунде в рамках стартового тура группового этапа Лиги Чемпионов "Боруссия" и "Барселона" расписали безголевую ничью.

С первых минут на поле "Сигнал Идуна Парка" вышел молодой вингер каталонцев Ансу Фати.

На момент поединка ему было 16 лет и 351 день и, таким образом, Ансу стал самым молодым футболистом "блаугранас", выступавшим в Лиге Чемпионов.

До Фати самым молодым каталонцем в ЛЧ был Боян Кркич, сыгравший первый матч в 17 лет и 22 дня.

Что касается абсолютного рекорда, то он принадлежит нигерийцу Селестину Бабаяро, который сыграл в своем дебютном матче в ЛЧ за "Андерлехт" в возрасте 16 лет и 86 дней.

Вторым по этому показателю является бельгиец Юри Тилеманс - 16 лет 148 дней ("Андерлехт").

Символично, что Фати был заменен на 59-й минуте на Лионеля Месси.

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