Поступили в продажу билеты на отборочный матч Евро-2020 Украина – Португалия

Стартовал первый этап продажи билетов на киевский матч между сборными Украины и Португалии в рамках отборочного турнира Евро-2020, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

На данном этапе продаж возможность купить билет на встречу с чемпионами Европы и победителями исторического первого розыгрыша Лиги Наций получат те болельщики, которые уже приобрели билет на матч со сборной Литвы, а также владельцы Карточки болельщика Укргазбанка, уточняет УАФ.

Владельцы Карточки болельщика Укргазбанка смогут приобрести билет с помощью самой карты.

Те болельщики, которые приобрели билеты на Украину - Литву, получат на электронную почту инструкции по приобретению билетов.

Владельцы Карточки болельщика - получат sms на свои номера мобильных телефонов.

В пятницу, 20 сентября, билеты поступят в открытую продажу и будут доступны исключительно на сайте ticketsbox.com. Продажа билетов в кассах осуществляться не будет.

Условия продажи on-line:

● Один человек может приобрести не более 4-х билетов.

● Для приобретения билетов необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, ИНН, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

● В случае если билеты покупаются на лицо младше 16-ти лет, указываются данные свидетельства о рождении.

● После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика будут отправлены все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности.

● Болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место.

● Билеты возврату и обмену не подлежат.

Напомним, со сборной Литвы команда Андрея Шевченко встретится 11 октября в Харькове, с Португалией - 14-го числа.

Начало обоих поединков – в 21:45.