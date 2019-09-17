Поступили в продажу билеты на отборочный матч Евро-2020 Украина – Португалия

Стартовал первый этап продажи билетов на киевский матч между сборными Украины и Португалии в рамках отборочного турнира Евро-2020, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
На данном этапе продаж возможность купить билет на встречу с чемпионами Европы и победителями исторического первого розыгрыша Лиги Наций получат те болельщики, которые уже приобрели билет на матч со сборной Литвы, а также владельцы Карточки болельщика Укргазбанка, уточняет УАФ.
Владельцы Карточки болельщика Укргазбанка смогут приобрести билет с помощью самой карты.
Те болельщики, которые приобрели билеты на Украину - Литву, получат на электронную почту инструкции по приобретению билетов.
Владельцы Карточки болельщика - получат sms на свои номера мобильных телефонов.
В пятницу, 20 сентября, билеты поступят в открытую продажу и будут доступны исключительно на сайте ticketsbox.com. Продажа билетов в кассах осуществляться не будет.
Условия продажи on-line:
● Один человек может приобрести не более 4-х билетов.
● Для приобретения билетов необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, ИНН, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.
● В случае если билеты покупаются на лицо младше 16-ти лет, указываются данные свидетельства о рождении.
● После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика будут отправлены все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности.
● Болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место.
● Билеты возврату и обмену не подлежат.
Напомним, со сборной Литвы команда Андрея Шевченко встретится 11 октября в Харькове, с Португалией - 14-го числа.
Начало обоих поединков – в 21:45.