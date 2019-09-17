А на поле была борьба

Во время матча 6-го тура чемпионата Нидерландов между "Фейеноордом" и АДО Ден Хааг, который прошел в Роттердаме на арене "Де Кёйп", на трибунах произошел забавный эпизод.

Неожиданно со второго яруса арены, который оккупировали фаны гостей, полился град из плюшевых игрушек.

Искусственное природное явление длилось с полминуты, и очень понравилось, как болельщикам, так и самим игрокам.

Добавим, что поединок завершился тяжелой победой Фейеноорда 3:2.