Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отметился хет-триком в 30-м туре лиги МЛС.

"Гэлакси" победили "Спортинг КС" со счетом 7:2.

В этом чемпионате Ибрагимович забил уже 26 мячей - это лучший показатель в истории клуба за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Карлосу Руису, который в 2002-м году забил 24 мяча.

Лучшим бомбардиром лиги МЛС является форвард "просто" "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, который забил 28 мячей.

Клуб мексиканца продолжает возглавлять турнирную таблицу (64 очка), в то время, как клуб Златана расположился на 5-й строчке (45).